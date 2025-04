Massimiliano Strappetti chi è infermiere angelo custode di Bergoglio il legame speciale la moglie e i figli

Massimiliano Strappetti, 54 anni, è una figura chiave nella vita di Bergoglio. Un vero e proprio angelo custode che ha iniziato il suo percorso professionale al Policlinico Gemelli di Roma.. Ilmattino.it - Massimiliano Strappetti, chi è l'infermiere «angelo custode» di Bergoglio: il legame speciale, la moglie e i figli Leggi su Ilmattino.it , 54 anni, è una figura chiave nella vita di. Un vero e proprioche ha iniziato il suo percorso professionale al Policlinico Gemelli di Roma..

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» - «Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» - «Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già... 🔗ilmessaggero.it

Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere «angelo custode» di Papa Francesco: l’operazione «segreta» nel 2021, lo strappo per l’Urbi et Orbi e l’ultimo saluto - L’ultimo saluto Papa Francesco lo ha riservato a lui, il suo «angelo custode». Un cenno con la mano e parole di ringraziamento per Massimiliano Strappetti, 54 anni, l’infermiere personale del pontefice che dal 2022 ha seguito come un’ombra Bergoglio condividendo con lui anche la stanza da letto negli ultimi giorni prima della morte, all’alba del 21 aprile. È stato lui che, nel 2021, convinse Papa Francesco a sottoporsi a un intervento chirurgico e che Bergoglio definì «l’uomo che mi ha salvato la vita». 🔗open.online

Massimiliano Strappetti, chi è l'infermiere «angelo custode» di Bergoglio: il legame speciale, la moglie e i f; Massimiliano Strappetti, l'infermiere del Papa per ore accanto alla salma in Vaticano: Si sente un orfano; Chi è Massimiliano Strappetti, l'infermiere «angelo custode» di Papa Francesco: l'operazione «segreta» nel 2021, lo strappo per l'Urbi et Orbi e l'ultimo saluto; Massimiliano Strappetti, l’infermiere del Papa: accanto a Francesco fino alla fine. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia