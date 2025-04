Massimiliano Milozzi confermato delegato Coni per Chieti Pantalone Un riconoscimento alla sua dedizione

Massimiliano Milozzi come delegato provinciale del Coni per Chieti è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Si tratta di un riconoscimento ampiamente meritato per il lavoro svolto con competenza, passione e visione nel mondo dello sport locale. Milozzi ha saputo. Chietitoday.it - Massimiliano Milozzi confermato delegato Coni per Chieti, Pantalone: "Un riconoscimento alla sua dedizione" Leggi su Chietitoday.it "La conferma dicomeprovinciale delperè una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Si tratta di unampiamente meritato per il lavoro svolto con competenza, passione e visione nel mondo dello sport locale.ha saputo.

Approfondimenti da altre fonti

Violenza a Mestre, indagini su Massimiliano Mulas: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Confermato il carcere per il 45enne - Confermato il carcere per Massimiliano Mulas, 45enne, accusato di aver violentato una 11enne nell’androne del suo palazzo a Mestre, mentre la piccola stava tornando a casa. L’ipotesi è che in precedenza l’uomo l’avesse pedinata. Originario di Tempio Pausania (della provincia di Sassari) resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove oggi si è presentato all’interrogatorio di garanzia con il gip. Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗open.online

Massimiliano Scialanca confermato segretario generale della Fisascat Cisl Liguria - Massimiliano Scialanca è stato eletto e confermato segretario generale della Fisascat Cisl Liguria al termine del congresso che si è svolto presso la Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare. Il congresso si è svolto alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, il... 🔗genovatoday.it

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

Massimiliano Milozzi confermato delegato Coni per Chieti, Pantalone: Un riconoscimento alla sua dedizione; Coni Abruzzo, sabato c’è la resa dei conti; Fabrizia D'Ottavio e Debora Sbei nella Giunta del Coni Abruzzo del nuovo presidente Antonello Passacantando. 🔗Cosa riportano altre fonti