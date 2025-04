Massimiliano Fedriga Rafforzare le relazioni con il Giappone per lo sviluppo strategico

relazioni con il Giappone significa anzitutto riaffermare, in un quadro internazionale caratterizzato da incertezze, la volontà del sistema delle Regioni, e del mondo produttivo che esso rappresenta, di governare il proprio futuro: volontà che si esprime, nel caso specifico del Sol Levante, nella sua elevazione al ruolo di partner strategico e nella sua integrazione in prospettive di sviluppo legate ai Corridoi strategici quali l'Imec". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni all'edizione speciale di Selecting Italy, al Padiglione Italia all'Expo 2025 Osaka.Un quadro questo, "nel quale il Friuli Venezia Giulia, porta sull' Europa continentale e balcanica, può inserirsi con autorevolezza, mettendo a frutto le eccellenze della logistica e dell'innovazione", ha aggiunto Fedriga.

"Mi piace molto fare il presidente di regione e rispondere alla mia terra". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sul terzo mandato. "La Corte Costituzionale - ha detto - sancisce che le regioni a statuto ordinario devono stare dentro i principi previsti dalla norma nazionale, quindi il limite dei mandati, ed esclude le regioni a statuto speciale, quindi anche il Friuli Venezia Giulia, dal limite dei due mandati.

