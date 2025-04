Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub poi si uccide con la stessa arma

vicini di casa, Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 28 anni, per poi togliersi la vita. È accaduto a Volvera (Torino), nel condominio. Today.it - Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub, poi si uccide con la stessa arma Leggi su Today.it Sarebbe stata una lite condominiale a scatenare la furia omicida di Andrea Longo, 35 anni, che nella serata di giovedì 24 aprile ha ucciso una coppia didi, Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 28 anni, per poi togliersi la vita. È accaduto a Volvera (Torino), nel condominio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non lo vedevano da giorni, poi hanno iniziato a sentire un forte odore dall'abitazione. E hanno fatto scattare l'allarme.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'ex giocatore dell'Olimpia Milano, Samardo Samuels, è stato arrestato per stalking. Al momento del fermo, in stato di alterazione, avrebbe continuato a ripetere: "I’m not a criminal, I’m a champion". Oggi, lunedì 10 marzo, il processo per direttissima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Da agosto 2024, dopo essersi trasferito in un appartamento condominiale, ha iniziato a litigare con i vicini di casa, arrivando progressivamente a offenderli, minacciarli e usando anche violenza. Un clima di tensione ha portato i condomini a modificare le proprie abitudini di vita, cercando di uscire il meno possibile dalle loro abitazioni per evitare di incontrarlo. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno denunciato un 70enne per il reato di atti ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub, poi si uccide con la stessa arma; Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello da sub, poi si suicida: dramma a Volvera; Massacra la moglie con un mattarello davanti alla figlia piccola, arrestato per tentato omicidio; Orrore in famiglia, uccide moglie, due figli e un vicino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub, poi si uccide con la stessa arma - Sarebbe stata una lite condominiale a scatenare la furia omicida di Andrea Longo, 35 anni, che nella serata di giovedì 24 aprile ha ucciso una coppia di vicini di casa, Simone Sorrentino ... I ... 🔗today.it