Martina Franca incidente sulla statale feriti Scontro frontale

Scontro, per cause da dettagliare, si è verificato in territorio di Martina Franca. Tratto di strada statale 172 verso Taranto. Seriamente danneggiate le auto coinvolte, feriti i due conducenti: una lievemente, uno in codice rosso ma non ritenuto in pericolo di vita. Intervento anche dei vigili del fuoco. L'articolo Martina Franca: incidente sulla statale, feriti <small class="subtitle">Scontro frontale</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Martina Franca: incidente sulla statale, feriti Scontro frontale Leggi su Noinotizie.it Lo, per cause da dettagliare, si è verificato in territorio di. Tratto di strada172 verso Taranto. Seriamente danneggiate le auto coinvolte,i due conducenti: una lievemente, uno in codice rosso ma non ritenuto in pericolo di vita. Intervento anche dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Se ne parla anche su altri siti

Martina Franca: incidente, traffico ferroviario per Lecce bloccato All'alba - Il treno Martina Franca-Lecce era all’altezza della curva tra la zona Cupa e il passaggio a livello di via Locorotondo. Stando a prime informazioni il convoglio ha travolto una persona che era sui binari. Da dettagliare i motivi di quella presenza lì. Traffico temporaneamente bloccato in quella linea ferroviaria e conseguenze, dato il passaggio a livello chiuso, anche per gli automobilisti. Sul posto, soccorritori e forze dell’ordine. 🔗noinotizie.it

Martina Franca: incidente, traffico ferroviario per Lecce bloccato All'alba - Il treno Martina Franca-Lecce era all’altezza della curva tra la zona Cupa e il passaggio a livello di via Locorotondo. Stando a prime informazioni il convoglio ha travolto una persona che era sui binari. Da dettagliare i motivi di quella presenza lì. Uomo in vita all’arrivo dei soccorritori, stando a prime informazioni. Il trasporto all’ospedale è la successiva operazione d’urgenza hanno comportato inevitabili conseguenze gravi. 🔗noinotizie.it

Ceglie Messapica-Martina Franca, incidente: un morto e un ferito grave Scontro frontale - L'articolo Ceglie Messapica-Martina Franca, incidente: un morto e un ferito grave <small class="subtitle">Scontro frontale</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗noinotizie.it

Martina Franca: incidente sulla statale, feriti; Martina Franca: Incidente a catena sulla SS 172: quattro auto coinvolte; Incidente sulla SS 172 a Martina Franca, auto si ribalta: famiglia intrappolata tra le lamiere. Feriti in codice rosso; Incidente sulla SS172, alle porte di Martina Franca. 🔗Ne parlano su altre fonti

Martina Franca: incidente sulla statale, feriti Scontro frontale - Lo scontro, per cause da dettagliare, si è verificato in territorio di Martina Franca. Tratto di strada statale 173 verso Taranto. Seriamente danneggiate le auto coinvolte, ci sono feriti. Intervento ... 🔗noinotizie.it

Incidente stradale in via Taranto a Martina Franca: due feriti, uno in codice rosso - Un ferito grave trasferito a Taranto. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile 2025, si è verificato un incidente stradale lungo via Taranto a Martina Franca, all’ingresso della città. A scontrarsi, ... 🔗pugliapress.org

Martina Franca: incidente, traffico ferroviario per Lecce bloccato All'alba - Il treno Martina Franca-Lecce era all’altezza della curva tra la zona Cupa e il passaggio a livello di via Locorotondo. Stando a prime informazioni il convoglio ha travolto una persona che era sui bin ... 🔗noinotizie.it