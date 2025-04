Martin Castrogiovanni e l’aneddoto su Papa Francesco ‘Feci una figuraccia’

Martin Castrogiovanni ha mostrato il suo lato più dolce durante un’intervista a “La volta buona“, ricordando un incontro speciale con Papa Francesco. “Avevo portato dieci rosari da far benedire, ma si erano tutti intrecciati. Non riuscivo a scioglierli, una figuraccia!”. Il Papa però, con il suo stile inconfondibile, sdrammatizzò: “Cosa non si fa per le nonne”, e li benedisse tutti.Le videochiamate e una proposta con l’anello della nonnaNon solo fede, però. Il campione ha anche parlato dell’inizio della sua storia d’amore con Daniela Marzulli. “Ci siamo conosciuti grazie a una videochiamata. Era una cena tra amici, lei non voleva nemmeno andarci. Alla fine ci siamo parlati, e il giorno dopo le ho scritto”, racconta Martin. Notizieaudaci.it - Martin Castrogiovanni e l’aneddoto su Papa Francesco: ‘Feci una figuraccia’ Leggi su Notizieaudaci.it Il problema con il rosario durante l’incontro con Bergoglioha mostrato il suo lato più dolce durante un’intervista a “La volta buona“, ricordando un incontro speciale con. “Avevo portato dieci rosari da far benedire, ma si erano tutti intrecciati. Non riuscivo a scioglierli, una figuraccia!”. Ilperò, con il suo stile inconfondibile, sdrammatizzò: “Cosa non si fa per le nonne”, e li benedisse tutti.Le videochiamate e una proposta con l’anello della nonnaNon solo fede, però. Il campione ha anche parlato dell’inizio della sua storia d’amore con Daniela Marzulli. “Ci siamo conosciuti grazie a una videochiamata. Era una cena tra amici, lei non voleva nemmeno andarci. Alla fine ci siamo parlati, e il giorno dopo le ho scritto”, racconta

