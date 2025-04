Maripan Torino Con Lukaku sarà un bel duello fisico e mentale vogliamo vincere contro il Napoli

Torino Guillermo Maripan ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Napoli, previsto per domenica alle 20:45. Il calciatore granata si è concentrato su Romelu Lukaku, che dovrà marcare.Maripan: «Con Lukaku sarà un bel duello fisico e mentale, vogliamo vincere»Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:Che tipo di partita sarà contro il Napoli?«È una squadra forte, sarà una gara molto difensiva quanto offensiva. Noi vogliamo vincerla».Lukaku, Politano, Raspadori. Hanno tanti giocatori lì davanti. Ma Lukaku è quello forse più fisico: lo marcherai tu?«Sì, Lukaku è un giocatore con caratteristiche importanti, ha giocato una grande stagione finora. È un grande attaccante. sarà un bellissimo duello: fisico certo, ma anche mentale».Lo scudetto passa anche da Torino: prima il Napoli, poi il Venezia in casa ma anche l’Inter. Ilnapolista.it - Maripan (Torino): «Con Lukaku sarà un bel duello fisico e mentale, vogliamo vincere contro il Napoli» Leggi su Ilnapolista.it Il difensore delGuillermoha parlato a Sky Sport prima del matchil, previsto per domenica alle 20:45. Il calciatore granata si è concentrato su Romelu, che dovrà marcare.: «Conun bel»Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:Che tipo di partitail?«È una squadra forte,una gara molto difensiva quanto offensiva. Noivincerla»., Politano, Raspadori. Hanno tanti giocatori lì davanti. Maè quello forse più: lo marcherai tu?«Sì,è un giocatore con caratteristiche importanti, ha giocato una grande stagione finora. È un grande attaccante.un bellissimocerto, ma anche».Lo scudetto passa anche da: prima il, poi il Venezia in casa ma anche l’Inter.

