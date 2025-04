Marinelli Spazio vivo e di incontro

PERUGIA - Lunedì dalle 18 alla Sala dei Notari, la cerimonia di presentazione del Consolato della Repubblica del Perù in Perugia, istituito per rafforzare le relazioni istituzionali, culturali e sociali tra il Perù e il territorio umbro. Il Consolato, con sede nel capoluogo e competenza sull'intera regione, sarà diretto dall'avvocato Damiano Marinelli."L'evento rappresenta un importante momento di incontro tra la comunità peruviana, le istituzioni umbre e il corpo diplomatico accreditato - dichiara Marinelli - Segnerà l'inizio di una nuova storia fatta di relazioni, ascolto e cooperazione tra il Perù e la nostra regione. Una storia che affonda le sue radici nell'amicizia tra i nostri popoli, ma che guarda con determinazione al futuro. Il Consolato sarà molto più di un ufficio istituzionale: sarà uno Spazio vivo, un punto di riferimento per i cittadini peruviani che vivono e lavorano in Umbria, ma anche un ponte tra culture, un laboratorio di pace, un presidio di diritti e dignità.

