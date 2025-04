Maresca il Chelsea se lo coccola per la sua poca esperienza Con Pochettino il club non fu così benevolo Telegraph

Chelsea ha vinto tutte e cinque le ultime partite della scorsa stagione conquistando il sesto posto in Premier League e qualificandosi per la Conference League sotto la guida di Mauricio Pochettino. Questa volta, il Chelsea di Enzo Maresca ha bisogno di una rincorsa simile per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Ma il Telegraph si chiede come mai il tecnico italiano venga giudicato in maniera diversa dall’argentino, visto che Maresca è supportato da tutta la dirigenza.Il Chelsea “difende” Maresca per la sua poca esperienza, con Pochettino non furono benevoliIl quotidiano scrive:Inesperienza . Pochettino aveva una grande esperienza in Premier League e grandi club; con Maresca, il Chelsea ha nominato un allenatore che non aveva mai allenato nella massima serie. Ilnapolista.it - Maresca, il Chelsea se lo coccola per la sua poca esperienza. Con Pochettino il club non fu così benevolo (Telegraph) Leggi su Ilnapolista.it Ilha vinto tutte e cinque le ultime partite della scorsa stagione conquistando il sesto posto in Premier League e qualificandosi per la Conference League sotto la guida di Mauricio. Questa volta, ildi Enzoha bisogno di una rincorsa simile per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Ma ilsi chiede come mai il tecnico italiano venga giudicato in maniera diversa dall’argentino, visto cheè supportato da tutta la dirigenza.Il“difende”per la sua, connon furono benevoliIl quotidiano scrive:Inaveva una grandein Premier League e grandi; con, ilha nominato un allenatore che non aveva mai allenato nella massima serie.

