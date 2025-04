Marconi 130 radioamatori e protezione civile per un’esercitazione inedita

La Sezione radioamatori CISAR di Perugia, da sempre impegnata nel potenziamento delle telecomunicazioni alternative sul territorio umbro, annuncia un'importante esercitazione tecnica in collaborazione con: Gruppo protezione civile Corciano, Gruppo Comunale protezione civile di Bastia Umbra.

