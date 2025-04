Marco Montemagno Racconto la tecnologia e le sfide del futuro con entusiasmo e leggerezza

Marco Montemagno porta il futuro a teatro: Montemagno Live 2025 arriva al TAM Milano - Il 5 maggio 2025, il TAM Teatro Arcimboldi Milano ospiterà una delle tappe più attese di “Montemagno Live 2025”, il primo spettacolo teatrale di Marco Montemagno, imprenditore digitale e divulgatore t ... 🔗milanolife.it