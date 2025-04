Marco e quella telefonata con papa Francesco Avevo 13 anni mi disse sono una persona come te

Marco Piccinelli, oggi 19enne, nel 2019 era costretto a muoversi sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente. Visto il momento difficile, aveva scritto a papa Francesco per chiedere conforto e inaspettatamente ecco arrivare la telefonata del Pontefice, che l'ha esortato a non arrendersi. Ci ha raccontato la sua storia. Leggi su Fanpage.it Piccinelli, oggi 19enne, nel 2019 era costretto a muoversi sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente. Visto il momento difficile, aveva scritto aper chiedere conforto e inaspettatamente ecco arrivare ladel Pontefice, che l'ha esortato a non arrendersi. Ci ha raccontato la sua storia.

