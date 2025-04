Marchio Arancia rossa igp usato senza autorizzazione denunciati i titolari di un azienda agricola

Cataniatoday.it - Marchio "Arancia rossa igp" usato senza autorizzazione, denunciati i titolari di un'azienda agricola Leggi su Cataniatoday.it I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno effettuato nuovi controlli per la tutela dei consumatori e dei produttori agricoli della zona, denunciando tre persone per i reati di "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" e "frode in.

