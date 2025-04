Marchetti Se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto non sarebbe un fallimento

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

di RedazioneMarchetti commenta la sfida Inter Napoli che è in programma a inizio Marzo. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha analizzato la situazione in prospettiva di Inter Napoli che si giocherà a inizio Marzo. PAROLE – «La sconfitta nerazzurra a Firenze (sicuramente inattesa non tanto per il risultato quanto per la prestazione) sembrava dovesse aprire una crisi senza fine per l’Inter. 🔗internews24.com

Marchetti: “Osimhen? Difficile che resti, il Napoli proverà a venderlo in estate”"> Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul futuro di Victor Osimhen e sulle possibilità che l’attaccante nigeriano possa rimanere a Napoli anche nella prossima stagione. SUL FUTURO DI OSIMHEN“Se esistono possibilità che Osimhen voglia restare a Napoli come sorpresa in estate? Victor ha un ingaggio a due cifre, nettamente importante: è difficile, a ... 🔗napolipiu.com

Nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni. “Venezia-Napoli, a livello di pronostici sulla carta è un turno favorevole al Napoli. Che può allungare su una delle due o su entrambe, con la possibilità di tornare primo in classifica. Non è una partita che dovrebbe presentare problematiche particolari per la squadra partenopea sulla carta. 🔗terzotemponapoli.com

