Marcela Il Papa aiutò la nostra comunità trans

trans a Torvaianica. Avevo perso la fede tanti anni fa. Durante la pandemia abbiamo conosciuto il nostro parroco, siamo tutte lavoratrici sessuali e avevamo perso il lavoro. Non sapevamo come vivere. Grazie a suor Genevieve abbiamo conosciuto Papa Francesco che ci ha aiutato. Imolaoggi.it - Marcela: “Il Papa aiutò la nostra comunità trans” Leggi su Imolaoggi.it “Vengo dall’Uruguay ma vivo in Italia da 25 anni in una comunita’a Torvaianica. Avevo perso la fede tanti anni fa. Durante la pandemia abbiamo conosciuto il nostro parroco, siamo tutte lavoratrici sessuali e avevamo perso il lavoro. Non sapevamo come vivere. Grazie a suor Genevieve abbiamo conosciutoFrancesco che ci ha aiutato.

