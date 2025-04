Marc Marquez si ferma al box del team Gresini e spiazza i meccanici della Ducati nelle libere di Jerez

Marc Marquez sbaglia box durante le libere del GP di Spagna di MotoGP a Jerez. Lo spagnolo si ferma davanti ai garage del team Gresini spiazzando i meccanici della Ducati che lo stavano aspettando. Leggi su Fanpage.it sbaglia box durante ledel GP di Spagna di MotoGP a. Lo spagnolo sidavanti ai garage delndo iche lo stavano aspettando.

Su altri siti se ne discute

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗ilfaroonline.it

MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint in Argentina: terzo Bagnaia - Marc Marquez raddoppia: dopo aver centrato la pole position il pilota spagnolo della Ducati vince anche nella Sprint Race a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Secondo il fratello Alex, che precede Francesco Bagnaia terzo. Quarto il francese Johann Zarco su Honda, poi gli italiani Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli. 🔗lapresse.it

Marc Marquez si ferma al box del team Gresini e spiazza i meccanici della Ducati nelle libere di Jerez; MotoGP, Jack Miller non crede a ciò che ha visto nel box Ducati: 'Ce l'hanno davvero!'; DIRETTA MotoGP, GP Americhe 2025: Live Qualifiche - POLE; MotoGP, Marc Marquez: dall’Inferno al Paradiso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Marc Marquez si ferma al box del team Gresini e spiazza i meccanici della Ducati nelle libere di Jerez - Marc Marquez sbaglia box durante le libere del GP di Spagna di MotoGP a Jerez. Lo spagnolo si ferma davanti ai garage del team Gresini spiazzando i meccanici della Ducati che lo stavano aspettando. 🔗fanpage.it

MotoGP Spagna libere, Marquez: problema Ducati, lui sbaglia box e va in Gresini. Alex svetta su Marc, Bagnaia 7° - Curioso episodio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP: Marc Marquez per un problema alla sua Ducati ha sbagliato box andando da Gresini sua ex squadra ... 🔗sport.virgilio.it

Marc Marquez rientra ai box: moto parcheggiata al box Gresini! VIDEO - Curioso episodio durante le prove libere di Jerez: Marc Marquez rientra in pit lane per cambiare moto a causa di un problema di perdita di liquido nella zona del cupolino, i meccanici in rosso lo aspe ... 🔗sport.sky.it