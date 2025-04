Marc Marquez Alex il più forte sono vicino a Bagnaia Abbiamo scelto una strada sbagliata

Marc Marquez ha concluso al quarto posto le pre-qualifiche del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez. Il leader della classifica generale, reduce dalle due schiaccianti vittorie di Doha, si è accomodato alle spalle del fratello Alex, del compagno di squadra Francesco Bagnaia e del baldanzoso Franco Morbidelli.Marc Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: "Oggi è stata una giornata difficile perché Abbiamo iniziato un po' così. Abbiamo scelto la strada sbagliata, ma alla fine della FP2 mi sono trovato un po' meglio e vediamo se domani possiamo continuare su quella strada".Il centauro della Ducati ha tracciato il bilancio di questa giornata: "Il pilota più veloce oggi è stato Alex (Marquez, n.d.r.): è stato il più forte su passo e giro nella FP1, nella seconda sessione è stato il più forte sul giro perché non ha fatto il passo ma gli è venuto facile il tempo.

