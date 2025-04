Manuel Bortuzzo a Verissimo Luisella Costamagna furiosa Una scorrettezza

Manuel Bortuzzo ha scelto Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua diatriba con Lulù Selassié, condannata per stalking nei confronti del giovane nuotatore. Una scelta che non è particolarmente piaciuta a Luisella Costamagna, la conduttrice di Tango, che è sbottata sui social.Manuel Bortuzzo e l’attacco di Luisella CostamagnaDomenica 27 aprile, Manuel Bortuzzo sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin: a Verissimo racconterà le ultime vicende della sua vita, dai suoi successi in carriera fino al caso in cui è coinvolto come parte lesa perché l’ex fidanzata Lulù Selassiè è stata prima accusata e poi condannata per stalking nei suoi confronti.Luisella Costamagna non ha preso bene questa scelta perché poco tempo fa lo sportivo aveva declinato l’invito nella sua trasmissione Tango. Dilei.it - Manuel Bortuzzo a Verissimo, Luisella Costamagna furiosa: “Una scorrettezza” Leggi su Dilei.it ha sceltoper raccontare gli ultimi sviluppi della sua diatriba con Lulù Selassié, condannata per stalking nei confronti del giovane nuotatore. Una scelta che non è particolarmente piaciuta a, la conduttrice di Tango, che è sbottata sui social.e l’attacco diDomenica 27 aprile,sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin: aracconterà le ultime vicende della sua vita, dai suoi successi in carriera fino al caso in cui è coinvolto come parte lesa perché l’ex fidanzata Lulù Selassiè è stata prima accusata e poi condannata per stalking nei suoi confronti.non ha preso bene questa scelta perché poco tempo fa lo sportivo aveva declinato l’invito nella sua trasmissione Tango.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mister Movie | Manuel Bortuzzo a Verissimo: lite social con Costamagna per un’intervista mancata? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scoppia la polemica tra Manuel Bortuzzo e Luisella Costamagna: l'intervista a Verissimo scatena una reazione social. Scopriamo cosa è successo! 🔗mistermovie.it

Verissimo, ospite Manuel Bortuzzo che suscita il fastidio di Luisella Costamagna avendolo invitato a Tango - Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, ed ex vippone della sesta edizione del Gf Vip, sarà ospite a Verissimo domenica 27 aprile prossimo. La notizia ha indispettito la conduttrice Costamagna che lo aveva richiesto nel suo programma su Rete 4. 🔗comingsoon.it

Manuel Bortuzzo a Verissimo per il caso Selassié, Luisella Costamagna: “Scorretto, ha dato buca a Tango perché non se la sentiva” - Manuel Bortuzzo racconterà a Verissimo quanto accaduto con Lulù Selassiè e la vicenda dello stalking subito. Una manciata di giorni fa aveva disdetto l'intervista a Tango di Luisella Costamagna. La reazione della giornalista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Manuel Bortuzzo a Verissimo, Luisella Costamagna furiosa: “Una scorrettezza”; Manuel Bortuzzo decide di annullare all'ultimo l'appuntamento nel programma Tango, ma domenica va a Verissimo. Luisella Costamagna : E' una scorrettezza; A Verissimo sì, da me no. È guerra per Manuel Bortuzzo conteso; Verissimo, ospite Manuel Bortuzzo che suscita il fastidio di Luisella Costamagna avendolo invitato a Tango. 🔗Ne parlano su altre fonti

Verissimo, ospite Manuel Bortuzzo che suscita il fastidio di Luisella Costamagna avendolo invitato a Tango - Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, ed ex vippone della sesta edizione del Gf Vip, sarà ospite a Verissimo domenica 27 aprile prossimo. La notizia ha indispettito la conduttrice Costamagna che lo ... 🔗comingsoon.it

Manuel Bortuzzo a Verissimo per il caso Selassié, Luisella Costamagna: “Scorretto, ha dato buca a Tango perché non se la sentiva” - Manuel Bortuzzo racconterà a Verissimo quanto accaduto con Lulù Selassiè e la vicenda dello stalking subito. Una manciata di giorni fa aveva disdetto l’intervista a Tango di Luisella Costamagna. La ... 🔗fanpage.it

Manuel Bortuzzo a Verissimo, la rabbia di Luisella Costamagna: «Da Silvia Toffanin sì e da me no? Una scorrettezza» - Manuel Bortuzzo, domenica 27 aprile, sarà ospite nello studio di Verissimo dove racconterà le ultime vicende della sua vita: dai suoi successi in carriera fino al caso in cui ... 🔗msn.com