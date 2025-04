Mangione si dichiara non colpevole Gli slogan dei manifestanti al processo

Mangione, il rampollo di una ricca famiglia italo-americana di Baltimora, si è dichiarato “non colpevole” davanti a un tribunale federale di New York dove poche ore fa il ministero della Giustizia aveva ufficializzato la richiesta della pena di morte, sostenendo che il giovane ha ucciso il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson in pieno centro di Manhattan “per amplificare un messaggio ideologico” e creare un movimento di resistenza contro l'industria delle assicurazioni per la salute.Vestito nella tuta marrone dei detenuti e senza esser ripreso dalle telecamere che non hanno avuto accesso all'aula, Mangione si è dichiarato non colpevole dei quattro capi d'accusa federali a suo carico, tra cui omicidio aggravato con arma da fuoco, quest'ultimo il reato che prevede la pena di morte federale. Quotidiano.net - Mangione si dichiara “non colpevole”. Gli slogan dei manifestanti al processo Leggi su Quotidiano.net New York, 25 aprile 2025 – Luigi, il rampollo di una ricca famiglia italo-americana di Baltimora, si èto “non” davanti a un tribunale federale di New York dove poche ore fa il ministero della Giustizia aveva ufficializzato la richiesta della pena di morte, sostenendo che il giovane ha ucciso il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson in pieno centro di Manhattan “per amplificare un messaggio ideologico” e creare un movimento di resistenza contro l'industria delle assicurazioni per la salute.Vestito nella tuta marrone dei detenuti e senza esser ripreso dalle telecamere che non hanno avuto accesso all'aula,si èto nondei quattro capi d'accusa federali a suo carico, tra cui omicidio aggravato con arma da fuoco, quest'ultimo il reato che prevede la pena di morte federale.

