Mandorlini sicuro Bilancia pende a favore del Napoli Spiego

Mandorlini si è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando il Napoli come favorita per la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.LA CONSIDERAZIONE – Andrea Mandorlini, ex calciatore dell’Inter, ha concesso un’intervista a News.Superscommesse.it. Argomento principale la volata scudetto, con la convinzione espressa dal tecnico italiano di un’Inter non più favorita per la vittoria finale: «Sicuramente non sono più i favoriti per il successo in Serie A. La situazione era complicata sin da prima della trasferta di Bologna, dato il cammino più difficile che attende i nerazzurri, ma dopo questa sconfitta la Bilancia pende a favore del Napoli. I partenopei sono, secondo me, i favoriti per la vittoria del Campionato».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Mandorlini sicuro: «Bilancia pende a favore del Napoli. Inter-news.it - Mandorlini sicuro: «Bilancia pende a favore del Napoli. Spiego» Leggi su Inter-news.it Andreasi è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando ilcome favorita per la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.LA CONSIDERAZIONE – Andrea, ex calciatore dell’Inter, ha concesso un’intervista a News.Superscommesse.it. Argomento principale la volata scudetto, con la convinzione espressa dal tecnico italiano di un’Inter non più favorita per la vittoria finale: «Sicuramente non sono più i favoriti per il successo in Serie A. La situazione era complicata sin da prima della trasferta di Bologna, dato il cammino più difficile che attende i nerazzurri, ma dopo questa sconfitta ladel. I partenopei sono, secondo me, i favoriti per la vittoria del Campionato».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «del

Altre fonti ne stanno dando notizia

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo per l’Inter. Simone Inzaghi dovrà far convivere diverse novità, due su tutte secondo il Corriere dello Sport. INVESTIMENTI – 15 milioni di euro guadagnati dall’accesso alle semifinali di UEFA Champions League, 113 in totale grazie alle vittorie ed al percorso europeo generale dell’Inter. Simone Inzaghi ha aumentato i ricavi e il prossimo esercizio dei nerazzurri verrà chiuso in positivo anche grazie all’allenatore. 🔗inter-news.it

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 16 aprile 2025! È mercoledì, e le energie si fanno più concrete. Le stelle oggi ci chiedono di fermarci un attimo per valutare ciò che stiamo costruendo. Non è una giornata per correre, ma per osservare: chi sono le persone che ci circondano? Stiamo investendo nel modo giusto tempo, affetto e attenzione? C’è una vibrazione profonda nell’aria, qualcosa che ci spinge a prendere una posizione più chiara. 🔗metropolitanmagazine.it

Baroni, allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa sul match d’Europa League In conferenza stampa, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni alla vigilia della gara tra Bodo e Lazio ha voluto rilasciare queste dichiarazioni. RECORD EUROPEO EGUAGLIATO NELL’ERA LOTITO– «Sono troppo concentrato sul presente per allargare i miei pensieri. Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, più si […] 🔗calcionews24.com

Andrea Mandorlini: “Dopo il k.o. di Bologna, Inter non più favorita: ora la bilancia pende dalla parte del Napoli”; Mandorlini: Dopo Bologna-Inter, l'ago della bilancia scudetto si è spostato verso il Napoli!; Andrea Mandorlini: “Dopo il k.o. dell’Inter al Dall’Ara l’ago della bilancia scudetto si è spostato verso il Napoli…”; CALCIO. Mandorlini: “Dopo il k.o. dell’Inter a Bologna l’ago della bilancia scudetto si è spostato verso il Napoli”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Andrea Mandorlini: “Dopo il k.o. di Bologna, Inter non più favorita: ora la bilancia pende dalla parte del Napoli” - Dopo il passo falso dell'Inter a Bologna, analizzando i calendari proprio di nerazzurri e del Napoli, possiamo pensare ai partenopei favoriti, a questo punto, per lo scudetto? "Sicuramente i nerazzurr ... 🔗msn.com

Mandorlini: “Inter non più la favorita per lo scudetto. Champions? Col Barcellona…” - Intervistato da News.superscommesse.it, Andrea Mandorlini ha detto la sua sulla lotta scudetto. Inoltre l'ex nerazzurro ha parlato della Champions League. " Sicuramente i nerazzurri non sono più i fav ... 🔗fcinter1908.it

???Mandorlini: “Per il quarto posto mi verrebbe da dire Bologna ma scelgo la Juventus” ?? | OneFootball - Andrea Mandorlini, ex tecnico del Bologna nella stagione 2005-2006 nella quale sostituiti in Serie B Renzo Ulivieri terminando la sua esperienza dopo appena cinque mesi, intervistato in esclusiva ... 🔗onefootball.com