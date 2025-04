Manchester United Dorgu chiede al club un cambio nome Dio risponde alle preghiere

Dorgu ha chiesto la Manchester United di poter cambiare nome in distinta, richiesta accolta dai Red Devils: ecco come viene annunciato ora Patrick Dorgu, giovane terzino danese di origini nigeriane, ha chiesto ufficialmente al Manchester United di modificare il proprio nome sui documenti ufficiali in “Patrick Chinazaekpere Dorgu”. Come riportato dal The Sun, il . Calcionews24.com - Manchester United, Dorgu chiede al club un cambio nome: «Dio risponde alle preghiere» Leggi su Calcionews24.com Patrickha chiesto ladi poter cambiarein distinta, richiesta accolta dai Red Devils: ecco come viene annunciato ora Patrick, giovane terzino danese di origini nigeriane, ha chiesto ufficialmente aldi modificare il propriosui documenti ufficiali in “Patrick Chinazaekpere”. Come riportato dal The Sun, il .

Manchester United, disastro Dorgu: un errore, poi l’espulsione | VIDEO - Il Manchester United ha vinto, 3-2, in casa contro l'Ipswich in Premier League, ma Patrick Dorgu - ex Lecce - ha giocato davvero male Il Manchester United di Rúben Amorim ha battuto, a 'Old Trafford', l'Ipswich per 3-2 in Premier League, ma Patrick Dorgu - trasferitosi nell'ultimo calciomercato invernale dal Lecce ai 'Red Devils' - ha giocato davvero male. Prima ha spedito in porta gli avversari per il momentaneo vantaggio, poi ha rimediato un'espulsione al 43'. 🔗pianetamilan.it

Manchester United, serata da dimenticare per Dorgu: ecco cosa è successo nell’ultima partita dei Red Devils - Partita complicata per l’ex giocatore del Lecce che prima combina un pasticcio e poi si fa espellere Partita da dimenticare contro l’Ipswich Town per l’ex giocatore del Lecce Patrick Dorgu. Il giocatore del Manchester United prima combina un pasticcio con Onana regalando il gol a Philogene al 4? e poi si fa espellere al 43?. […] 🔗calcionews24.com

Dorgu chiede allo United di cambiare il suo nome sul sito ufficiale: il motivo - Negli ultimi mesi, al Manchester United ci sono stati un paio di cambi. Prima Chido Obi ha eliminato "Martin" dal suo cognome, ora il suo connazionale danese, Patrick Dorgu, ha chiesto di essere ... 🔗tuttomercatoweb.com

Dorgu chiede allo United di cambiare il suo nome: ecco perché - Anche Dorgu chiede un cambiamento Anche l'ex giocatore giallorosso Patrick Dorgu ha richiesto tale modifica. Dorgu è approdato al Manchester United dal Lecce per una cifra record di 30 milioni di ... 🔗pianetalecce.it