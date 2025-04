Mancette e spoils system ecco com8217è la rivoluzione della pubblica amministrazione del governo Meloni

della pubblica amministrazione. Per la maggioranza si tratta di una rivoluzione, mentre le opposizioni contestano molti punti del decreto. Il testo prevede tra l'altro diverse norme destinate a far felici i ministri del governo Meloni. E potrebbe dare loro una mano a far fuori i dirigenti sgraditi dentro i ministeri. Leggi su Fanpage.it La Camera ha approvato la riforma. Per la maggioranza si tratta di una, mentre le opposizioni contestano molti punti del decreto. Il testo prevede tra l'altro diverse norme destinate a far felici i ministri del. E potrebbe dare loro una mano a far fuori i dirigenti sgraditi dentro i ministeri.

