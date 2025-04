Mancato rispetto di norme igieniche Sigilli a una pasticceria

pasticceria di Tavazzano con Villavesco che si è visto sospendere momentaneamente l’attività. Dopo aver ricevuto la segnalazione, da alcuni cittadini, in merito al presunto Mancato rispetto di norme igieniche da parte dell’esercizio commerciale, che si trova nella zona di via Nassirya, gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, tra cui alcuni specializzati nel settore commerciale e lo stesso comandante Costantino Gemelli, hanno attivato le verifiche del caso. E il controllo è stato svolto insieme ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competente in materia.Gli agenti, da tempo, controllano le attività commerciali del territorio, anche in materia di igiene. In passato, però, non risulta che il negozio abbia mai avuto problemi. Ilgiorno.it - Mancato rispetto di norme igieniche. Sigilli a una pasticceria Leggi su Ilgiorno.it TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi) Grossi guai, nella mattinata di ieri, per il titolare di un bardi Tavazzano con Villavesco che si è visto sospendere momentaneamente l’attività. Dopo aver ricevuto la segnalazione, da alcuni cittadini, in merito al presuntodida parte dell’esercizio commerciale, che si trova nella zona di via Nassirya, gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, tra cui alcuni specializzati nel settore commerciale e lo stesso comandante Costantino Gemelli, hanno attivato le verifiche del caso. E il controllo è stato svolto insieme ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competente in materia.Gli agenti, da tempo, controllano le attività commerciali del territorio, anche in materia di igiene. In passato, però, non risulta che il negozio abbia mai avuto problemi.

Su questo argomento da altre fonti

In ottemperanza a una direttiva del sindaco Enrico Trantino, le direzioni comunali del Turismo e della polizia municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture turistiche e ricettive di Catania. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare l’adozione del... 🔗cataniatoday.it

Numerosi malori afferenti a sospetta tossinfezione alimentare sono stati registrati martedì scorso fra gli studenti del plesso Manzoni di Gallarate, in provincia di Varese. L'articolo Focolaio “tossinfezione alimentare” in scuola del Varesotto. Gli esperti raccomandano rispetto norme igieniche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Botta e risposta fra Raffaele Palladino e Albert Riera al termine della gara di Conference League tra Fiorentina e Celje, pareggiata 2-2 con... 🔗calciomercato.com

Mancato rispetto di norme igieniche. Sigilli a una pasticceria; Negozio segnalato per carenze igieniche, invece finisce multato (e chiuso) perché non c'è il responsabile dell; BLITZ DEL NAS IN UN RISTORANTE DI PENNE: MULTA DI 3MILA EURO PER MANCATO RISPETTO DI NORME IGIENICHE; Treviso, negozio etnico sanzionato: sequestrati 53 kg di alimenti mal conservati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mancato rispetto di norme igieniche. Sigilli a una pasticceria - TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi) Grossi guai, nella mattinata di ieri, per il titolare di un bar pasticceria di Tavazzano con ... 🔗ilgiorno.it

Negozio segnalato per carenze igieniche, invece finisce multato (e chiuso) perché non c'è il responsabile della sicurezza - PADOVA - I dipendenti erano assunti con regolare contratto. Alimenti e carni erano correttamente etichettati e conservati. Le norme igieniche rispettate, come pure quelle sui cartelli informativi ... 🔗ilgazzettino.it

Pessime condizioni igieniche e lavoro nero: multa per il titolare di una macelleria - PADOVA - Una macelleria di carne e pesce in piazza De Gasperi a Padova è stata oggetto di controllo da parte della polizia nella giornata del 10 ... 🔗msn.com