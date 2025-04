Mancata copertura assicurativa da inizio anno ben 14 sequestri a Benevento

Benevento. Dall' inizio dell' anno sono già 14 i veicoli sequestrati per mancanza copertura assicurativa (RCA), una violazione che, oltre a rappresentare un grave rischio per la sicurezza stradale comporta sanzioni amministrative rilevanti. L'azione di contrasto a questa condotta illegale si inserisce in una più ampia strategia volta a garantire la sicurezza della strada e il rispetto delle norme del Codice."invitiamo i cittadini – sottolinea il Comandante della polizia Municipale – a verificare regolarmente la validità della propria assicurazione e a non sottovalutare l' importanza di una copertura attiva ed efficacia anche a tutela di terzi".

