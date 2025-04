Maltempo la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da dipartimento della Protezione civile) c'è la Puglia.Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia.

