Maltempo Italia ancora piogge e temporali le regioni più toccate oggi e domani

Italia si lascia alle spalle un aprile insolitamente piovoso e freddo, almeno per molte aree del Centro-Nord, ma le previsioni indicano una svolta netta con l'arrivo del nuovo mese. Il ponte del 25 aprile sarà all'insegna dell'instabilità, ma già nel primo giorno di maggio si prevede la prima ondata di caldo africano dell'anno.Nelle prossime ore, un sistema di bassa pressione proveniente dalla Germania attraverserà le Alpi, portando Maltempo soprattutto sul Triveneto e successivamente lungo l'Adriatico. Le aree più colpite nella giornata di oggi, venerdì 25 aprile, saranno Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con piogge a tratti anche intense. Possibili fenomeni sparsi anche in Romagna, sulle zone interne di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata. Da non sottovalutare i venti intensi, con forti raffiche di Maestrale sulle Isole maggiori e Bora sull'Alto Adriatico.

