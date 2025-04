Maltempo colpisce alto Tavoliere temporali e violente grandinate a San Severo e Torremaggiore

Maltempo si abbatte sul territorio dell'alto Tavoliere, con piogge intense e violente grandinate che hanno colpito i centri abitati di San Severo, Torremaggiore (nel video in basso) e San Paolo di Civitate.A Torremaggiore, una scarica di ghiaccio, con sfere dal diametro di chicchi d'uva. Foggiatoday.it - Maltempo colpisce l'alto Tavoliere, temporali e violente grandinate a San Severo e Torremaggiore Leggi su Foggiatoday.it Ilsi abbatte sul territorio dell', con piogge intense eche hanno colpito i centri abitati di San(nel video in basso) e San Paolo di Civitate.A, una scarica di ghiaccio, con sfere dal diametro di chicchi d'uva.

