Malore per Christian Vieri in vacanza alle Maldive lui svela cosa è successo e come sta

Christian Vieri dopo il Malore alle MaldiveL'articolo Malore per Christian Vieri in vacanza alle Maldive, lui svela cosa è successo e come sta proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Malore per Christian Vieri in vacanza alle Maldive, lui svela cosa è successo e come sta Leggi su Novella2000.it Il racconto didopo ilL'articoloperin, luista proviene da Novella 2000.

Su questo argomento da altre fonti

Christian Vieri, malore alle Maldive: “Il polmone destro fischia…”. Come sta l’ex calciatore - Quella che doveva essere una vacanza da sogno per Christian Vieri alle Maldive si è trasformata in un’esperienza da dimenticare. L’ex calciatore, amatissimo anche fuori dal campo, ha dovuto interrompere il suo soggiorno tropicale a causa di un improvviso malore che lo ha costretto a tornare in Italia. L’immagine di Vieri in un lettino d’ospedale con la mascherina per l’ossigeno ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando preoccupazione tra i fan. 🔗thesocialpost.it

Christian Vieri, malore alle Maldive: “Il polmone destro fischia…”. Come sta l’ex calciatore - (Adnkronos) – Disavventura per Christian Vieri. L'ex calciatore, in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel, si è trovato costretto a rientrare in Italia dopo aver accusato un malore. A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Christian Vieri che sui social ha condiviso le foto […] 🔗periodicodaily.com

Christian Vieri, malore alle Maldive: “Il polmone destro fischia…”. Come sta l’ex calciatore - (Adnkronos) – Disavventura per Christian Vieri. L'ex calciatore, in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel, si è trovato costretto a rientrare in Italia dopo aver accusato un malore. A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Christian Vieri che sui social ha condiviso le foto […] L'articolo Christian Vieri, malore alle Maldive: “Il polmone destro fischia…”. 🔗.com

Christian Vieri in ospedale alle Maldive: il malore in vacanza; Vieri in ospedale alle Maldive, come sta: «Un polmone sta bene, l'altro fischia». Torna in Italia; Malore per Christian Vieri alle Maldive. Come sta adesso l’ex calciatore; Christian Vieri, la vacanza alle Maldive finisce in ospedale: cosa è successo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Malore per Christian Vieri alle Maldive. Come sta adesso l’ex calciatore - L’ex centravanti della Nazionale era in vacanza con la famiglia quando è stato costretto ad andare in ospedale. La diagnosi lo ha convinto a tornare anticipatamente a casa ... 🔗msn.com

Vieri, malore in vacanza: l’ex attaccante ricoverato in ospedale alle Maldive. Il suo racconto dell’episodio - Vieri, malore in vacanza: l’ex attaccante ricoverato in ospedale alle Maldive. Il suo racconto dell’episodio In vacanza alle Maldive, ha vissuto un momento di paura Christian Vieri, ex attaccante dell ... 🔗calcionews24.com

Christian Vieri, la vacanza alle Maldive finisce in ospedale: cosa è successo - Il calciatore era in vacanza con la moglie Costanza e le due figlie quando ha accusato un malore che lo ha costretto a rientrare in anticipo in Italia ... 🔗msn.com