Malaria in un anno diagnosticati tra 5 e 13 casi d importazione in provincia

Il 25 aprile di ogni anno ricorre la Giornata mondiale contro la Malaria. Anche le Aziende sanitarie ferraresi aderiscono alla ricorrenza attraverso il lavoro svolto dai professionisti dei Servizi dedicati. Nella provincia di Ferrara vengono solitamente diagnosticati, nell'arco di un anno, tra i 5 e 13 casi d'importazione.

Malaria, in un anno diagnosticati tra 5 e 13 casi d'importazione in provincia - Il 25 aprile di ogni anno ricorre la Giornata mondiale contro la malaria. Anche le Aziende sanitarie ferraresi aderiscono alla ricorrenza attraverso il lavoro svolto dai professionisti dei Servizi dedicati. Nella provincia di Ferrara vengono solitamente diagnosticati, nell'arco di un anno, tra i... 🔗ferraratoday.it

Giornata mondiale della malaria, ecco quanti casi ci sono all’anno in Italia: “Avanzano zanzare e cambiamenti climatici” - Nel 2023 in Italia ci sono stati “solo” 798 casi, ma la malaria, conosciuta fin dall’antichità ancora oggi rappresenta una minaccia sanitaria per metà della popolazione mondiale. Giornata mondiale della malaria, ecco quanti casi ci sono all’anno in Italia: “Avanzano zanzare e cambiamenti climatici” (CANVA FOTO) – Notizie.comOggi 25 aprile ricorre la Giornata mondiale della malaria. Secondo l’ultimo report dell’Oms si sono registrati nel mondo nel 2023 263 milioni di casi e 597 mila decessi. 🔗notizie.com

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗ilgiorno.it

Malaria: cos’è, dove è endemica e come si previene - Malaria: cos’è, dove è endemica e come si previene Dati aggiornati, sintomi, prevenzione, farmaci e vaccini contro una delle malattie infettive più diffuse al mondo. Intervista a Claudio Nino Droghett ... 🔗informazione.it

Malaria. Ausl e Sant’Anna in prima linea per cura e prevenzione - Il 25 aprile di ogni anno ricorre la “Giornata mondiale contro la malaria”. Anche le Aziende Sanitarie ferraresi aderiscono alla ricorrenza attraverso il lavoro svolto dai professionisti dei servizi d ... 🔗informazione.it

Giornata mondiale malaria, quasi 600mila morti l'anno: «Con i tagli ai fondi globali, si rischia di tornare indietro di 30 anni» - Il 25 aprile si celebra la Giornata mondiale contro questa malattia che si stima uccida una persona al minuto. La decisione dell'amministrazione Trump di tagliare i fondi Usa per la salute globale met ... 🔗msn.com