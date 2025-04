Make up da sposa i beauty look da provare minimal chic

look e stili da parte delle future spose. Quest’anno il Make up da sposa ricalca quello che sembra attraversare tutto il mondo del beauty: minimal e superchic. In realtà il look naturale tra le spose è sempre quello che va per la maggiore, ma mai come quest’anno gli sforzi dei Make-up artist sono incentrati su dare al viso un aspetto radioso e fresco con pochi prodotti. Questo non significa, ovviamente, che non si possa sperimentare, soprattutto perché i trend di stagione lo consentono senza mai esagerare.Make-up da sposa, un tocco oro per illuminareIl modo più semplice per rendere subito luminoso un beauty look è puntare su ombretti scintillanti. Amica.it - Make up da sposa: i beauty look da provare minimal chic Leggi su Amica.it Primavera, tempo di prime gite al mare, passeggiate nella natura e. matrimoni: la stagione dei fiori d’arancio è ufficialmente iniziata, e con essa la ricerca die stili da parte delle future spose. Quest’anno ilup daricalca quello che sembra attraversare tutto il mondo dele super. In realtà ilnaturale tra le spose è sempre quello che va per la maggiore, ma mai come quest’anno gli sforzi dei-up artist sono incentrati su dare al viso un aspetto radioso e fresco con pochi prodotti. Questo non significa, ovviamente, che non si possa sperimentare, soprattutto perché i trend di stagione lo consentono senza mai esagerare.-up da, un tocco oro per illuminareIl modo più semplice per rendere subito luminoso unè puntare su ombretti scintillanti.

