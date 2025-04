Maggisano fa il vuoto e si aggiudica il primo posto dell’Urban Trail di Leuca

Leuca - E' Antonino Maggisano il vincitore dell'edizione 2025 dell'Urban Trail Santa Maria di Leuca, la prova offroad che ormai da qualche anno caratterizza la Festa della Liberazione del centro costiero salentino.La manifestazione podistica, tappa del circuito Puglia Trail e.

Maggisano fa il vuoto e si aggiudica il primo posto dell’Urban Trail di Leuca - L’atleta calabrese del Marathon Cosenza ha scavato un piccolo solco fra sé e i suoi avversari. Alle sue spalle Casciaro della Tre Casalli distaccato di 44’’. Nella categoria femminile affermazione di ... 🔗lecceprima.it