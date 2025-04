Maduro Papa ha difeso Venezuela da Usa

Maduro, rieletto nel 2024,al suo terzo mandato in Venezuela, ha reso omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì scorso Il leader Venezuelano ha dichiarato che il Pontefice ha sempre difeso il popolo Venezuelano dalle "aggressioni" degli Stati Uniti. Secondo Maduro, Papa Francesco è stato tra i primi leader mondiali a criticare apertamente le sanzioni imposte da Washington, chiedendone la revoca. Ha inoltre sottolineato l'impegno del Papa nel denunciare le misure che hanno colpito duramente la popolazione Venezuelana. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 4.56, rieletto nel 2024,al suo terzo mandato in, ha reso omaggio aFrancesco, scomparso lunedì scorso Il leaderno ha dichiarato che il Pontefice ha sempreil popolono dalle "aggressioni" degli Stati Uniti. SecondoFrancesco è stato tra i primi leader mondiali a criticare apertamente le sanzioni imposte da Washington, chiedendone la revoca. Ha inoltre sottolineato l'impegno delnel denunciare le misure che hanno colpito duramente la popolazionena.

