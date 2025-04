Macron dal Papa Zelensky non ci sarà

Macron, con al fianco la moglie Brigitte, ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella basilica di san Pietro. I due hanno sostato in piedi per alcuni momenti al lato del feretro. Mentre, da Kiev il presidente ucraino Zelensky fa sapere che potrebbe non partecipare ai funerali di Bergoglio a Roma, a causa di importanti "incontri militari" che dovrà tenere in patria. "Se non farò in tempo a essere a Roma, L'Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato". ha fatto sapere.

