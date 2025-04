Macron con Brigitte rende omaggio alla salma di Papa Francesco

Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, verso le 18 è arrivato nella basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Le immagini di Vatican Media. Quotidiano.net - Macron con Brigitte rende omaggio alla salma di Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel, accompagnato dmoglie, verso le 18 è arrivato nella basilica di San Pietro perredi. Le immagini di Vatican Media.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando Macron a 17 anni disse alla 40enne Brigitte Trogneux “Ti sposerò” - Una coppia decisamente non comune. Non per la differenza d’età, ma per chi sono. Lui è il presidente della Francia Emmanuel Macron, lei la premiere dame Brigitte Trogneux. Si potrebbe pensare alla loro come una relazione legata a meccanismi di potere, ma è tutt’altro che così: il loro è amore vero, che dura da molti anni, che ha superato ostacoli e che si presenta al mondo senza etichette. Gli inizi della loro storia È il 1993. 🔗robadadonne.it

Brigitte Macron, Tucker Carlson: "E? un uomo, Candace Owens aveva ragione sulla 'moglie' del presidente francese, 'lui' governa Emmanuel" - VIDEO - Il giornalista ha parlato della teoria per cui Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sia in realtà "un uomo" "Brigitte Macron è un uomo", così Tucker Carlon nel suo podcast, il The Tucker Carlson Show. Il giornalista statunitense, mentre dialogava con l'ospite della puntata, ha par 🔗ilgiornaleditalia.it

Kate Moss rock, Cameron Diaz in rosso fuoco, Brigitte Macron perfetta “padrona di casa” alla PFW 2025 - Alla Paris Fashion Week è arrivato il turno di Stella McCartney, prontissima a presentare la propria visione della moda del futuro al mondo: la location ad ospitare il particolarissimo fashion show? Un lussuoso ufficio con vista Montmartre, allestito di tutto punto con tanto di scrivanie, post it e computer. Protagonista della sfilata dedicata al prossimo autunno/inverno una immaginaria business woman, rappresentata fedelmente attraverso tutte le sfaccettature proprie della sua femminilità dal giorno alla notte. 🔗dilei.it

Macron con Brigitte rende omaggio alla salma di Papa Francesco; Video; Macron con Brigitte rende omaggio alla salma di Papa Francesco; Papa Francesco, a San Pietro 170mila fedeli per l'omaggio. Zelensky: «Potrei non partecipare ai funerali». Sto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Macron con Brigitte rende omaggio alla salma di Papa Francesco - Il video arriva da Mosca: mostra un ragazzo e una ragazza che giocano a biliardo. Nello specifico, il ragazzo manda in buca con un colpo solo tutte le palle a lui assegnate e, con un secondo colpo, ... 🔗msn.com

In 150mila finora a San Pietro. Macron rende omaggio alla salma di Papa Francesco - Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco. La folla, composta da bambini, anzia ... 🔗ansa.it

Macron e Brigitte, il conciliabolo con Zuppi dopo l’omaggio a Francesco - Il presidente francese Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, verso le 18:30 hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco a San Pietro. Dopo un momento di raccoglimento, sul lato sinistro dell’al ... 🔗repubblica.it