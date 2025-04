Ma quanto ci piace il corset leather bra di Florence Pugh alla premiere di Thunderbolts

Florence Pugh non è solo tornata nei panni di Yelena Belova per il nuovo capitolo Marvel Thunderbolts — ha anche portato con sé una carica fashion che ha lasciato il segno. In occasione del photocall londinese per il film, l'attrice britannica ha dimostrato ancora una volta di non avere paura di osare, sfoggiando un look che sembra uscito direttamente da un universo tra il futuristico e il ribelle. A metà tra cinema e passerella, la sua scelta di stile ha evocato inevitabilmente le atmosfere cyberpunk de Matrix, ma con un tocco tutto personale.Florence Pugh conquista Londra con pelle e carattere: il ritorno di Yelena in stile cyber-chicIl completo in pelle firmato Francesco Murano scelto da Pugh per l'occasione è una dichiarazione di forza e sensualità. Il due pezzi, composto da una gonna a matita con spacco vertiginoso e un micro corpetto strutturato, trasforma l'attrice in una moderna guerriera urbana.

