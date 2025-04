M5s assente elezioni Giugliano Castellone Non ci sono condizioni nessun sostegno a candidati

Castellone sull'assenza dei pentastellati alle prossime elezioni amministrative di GiuglianoL'articolo M5s assente elezioni Giugliano, Castellone: “Non ci sono condizioni, nessun sostegno a candidati” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - M5s assente elezioni Giugliano, Castellone: “Non ci sono condizioni, nessun sostegno a candidati” Leggi su Teleclubitalia.it L'intervista alla senatrice del Movimento 5 stelle Mariolinasull'assenza dei pentastellati alle prossimeamministrative diL'articolo M5s: “Non ci” Teleclubitalia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni, M5S e il si al candidato sindaco civico - Tarantini Time QuotidianoÈ stato un grande e concreto esempio di Democrazia Partecipata quello che ieri sera ha realizzato il M5S Taranto, in occasione della nostra assemblea organizzata per discutere della visione futura della città, della prossima classe dirigente e del profilo del candidato sindaco che avrà il gravoso compito di traghettare la comunità ionica per i prossimi cinque anni. In pieno stile M5S, abbiamo inteso allargare il confronto anche alla partecipazione di simpatizzanti, cittadini comuni e media locali, affinché il percorso dialettico fosse trasparente e garantisse la ... 🔗tarantinitime.it

Elezioni regionali in Toscana: Giani al 52% nei sondaggi. Elettori Centrodestra scelgono Tomasi. M5S spaccato sul campo largo - Ancora avanti nei sondaggi, il presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Giani: accreditato del 52% dei consensi. Quota che sale al 55,5% nel caso in cui la coalizione di centrosinistra comprenda anche il M5s L'articolo Elezioni regionali in Toscana: Giani al 52% nei sondaggi. Elettori Centrodestra scelgono Tomasi. M5S spaccato sul campo largo proviene da Firenze Post. 🔗.com

Elezioni comunali a Ortona, Nicola Napolione è il candidato sindaco del M5s - L’avvocato Nicola Napolione è il candidato sindaco designato dal gruppo del Movimento 5 stelle di Ortona alle prossime elezioni comunali. È ricaduta su di lui la scelta tra una terna di nomi - che vedeva in elenco anche Domenico De Dominicis e Vittoria Camboni - emersa a conclusione di una... 🔗chietitoday.it

Elezioni regionali Campania, intervista Massimiliano Manfredi: «Subito il tavolo con M5S per scegliere il cand; Giugliano. Strappo M5S in Consiglio, patto con la lista Civica di maggioranza: la poltrona di vicesindaco al centro della querelle; M5s assente elezioni Giugliano, Castellone: Non ci sono condizioni, nessun sostegno a candidati; Candidato Fratelli per Villaricca muore nel giorno delle elezioni: addio a Michele Moio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

M5s a Giugliano, Nave: “Affrettato esporsi su presentazione simbolo alle elezioni” - Continua il botta e risposta nel Movimento 5 stelle su Giugliano. La posizione che dovranno assumere i pentastellati alle prossime amministrative è oggetto di discussione ma le ipotesi in campo ... 🔗teleclubitalia.it

Giugliano al voto, Pd e M5S verso il divorzio: rapporto logorato dalle frizioni interne - Sembra ormai passata un’eternità dal patto tra Pd e M5S siglato a Giugliano per le elezioni amministrative del 2020 che fece da precursore in Italia, quando le forze progressiste, con Nicola ... 🔗internapoli.it

Elezioni Giugliano, Diego D’Alterio ufficializza la candidatura a sindaco - In questa fase eccezionale del Comune di Giugliano, per la prossima tornata elettorale del 25 e 26 maggio, le forze democratiche, progressiste, riformiste, moderate e civiche hanno scelto di ... 🔗internapoli.it