Lutto nel mondo del ciclismo si è spento Lucio il papà di Alessandro Petacchi

spento quest'oggi, all'età di 76 anni, Felice Petacchi, per tutti Lucio, papà di Alessandro Petacchi, team manager della Sc Padovani Polo Cherry Bank. Grande appassionato di ciclismo, Lucio ha trasmesso la passione per il ciclismo al figlio Alessandro seguendolo nella sua lunga e vincente. Padovaoggi.it - Lutto nel mondo del ciclismo: si è spento Lucio, il papà di Alessandro Petacchi Leggi su Padovaoggi.it Si èquest'oggi, all'età di 76 anni, Felice, per tuttidi, team manager della Sc Padovani Polo Cherry Bank. Grande appassionato diha trasmesso la passione per ilal figlioseguendolo nella sua lunga e vincente.

