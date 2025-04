L’uomo di Trump in Italia e il prossimo Papa Deve essere italiano Parolin è il migliore

Trump per le partnership globali. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che il prossimo Papa «Deve essere Italiano». E che «Sua Eminenza il cardinale Parolin, che ho incontrato tante volte, sarebbe un Papa fantastico: primo perché Italiano, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona migliore». Zampolli, che all’inizio doveva assistere Trump soltanto per l’Italia, per anni ha mantenuto una corrispondenza con Papa Francesco. Il 4 novembre 2024 ha scritto a Jorge Mario Bergoglio che in caso di vittoria di Trump alla Casa Bianca sarebbe andato «un leader che crede in modo genuino al bene sia degli Stati Uniti che del pianeta. Ed è pronto a porre fine ai conflitti».Il Papa e TrumpAggiungendo: «Solo Tu, Santo Padre, puoi ampliare la sua visione, promuovendo la comprensione globale, la pace e la solidarietà». Leggi su Open.online Paolo Zampolli è l’inviato speciale di Donaldper le partnership globali. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che ilno». E che «Sua Eminenza il cardinale, che ho incontrato tante volte, sarebbe unfantastico: primo perchéno, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona». Zampolli, che all’inizio doveva assisteresoltanto per l’, per anni ha mantenuto una corrispondenza conFrancesco. Il 4 novembre 2024 ha scritto a Jorge Mario Bergoglio che in caso di vittoria dialla Casa Bianca sarebbe andato «un leader che crede in modo genuino al bene sia degli Stati Uniti che del pianeta. Ed è pronto a porre fine ai conflitti».IlAggiungendo: «Solo Tu, Santo Padre, puoi ampliare la sua visione, promuovendo la comprensione globale, la pace e la solidarietà».

Approfondimenti da altre fonti

(Adnkronos) – "Trump sta dimostrando che la pace si ottiene con la forza, non con la guerra". Paolo Zampolli, inviato… L'articolo Ucraina, l’uomo di Trump in Italia: “Zelensky? Torna a casa, Lassie…” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

(Adnkronos) – "Trump sta dimostrando che la pace si ottiene con la forza, non con la guerra". Paolo Zampolli, inviato del presidente degli Stati Uniti in Italia, lancia un messaggio chiaro sulla svolta americana in politica estera e in particolare sul rapporto con l'Ucraina e con il presidente Volodymyr Zelensky: "Dopo che è stato mandato […] L'articolo Ucraina, l’uomo di Trump in Italia: “Zelensky? Torna a casa, Lassie…” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

(Adnkronos) – "Trump sta dimostrando che la pace si ottiene con la forza, non con la guerra". Paolo Zampolli, inviato del presidente degli Stati Uniti in Italia, lancia un messaggio chiaro sulla svolta americana in politica estera e in particolare sul rapporto con l'Ucraina e con il presidente Volodymyr Zelensky: "Dopo che è stato mandato […] 🔗periodicodaily.com

L'uomo di Trump all'Italia: Aiuti per i dazi? Prima Meloni metta sul piatto il 5% per la Difesa; Zelensky come Lassie, l'attacco dell'uomo di Trump in Italia; Dazi americani: per l'Italia un margine di trattativa? Gli indizi nel discorso del neo ambasciatore Usa a Roma; Primo screzio Trump-Musk: è scontro tra Paolo Zampolli e Andrea Stroppa, i loro rappresentanti in Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’uomo di Trump in Italia e il prossimo Papa: «Deve essere italiano. Parolin è il migliore» - L'inviato del presidente per le partnership globali: «Gli Stati Uniti non hanno potere sul Conclave». Il rapporto speciale tra Francesco e Melania Trump L'articolo L’uomo di Trump in Italia e il pross ... 🔗msn.com

Quando verrà Trump in Italia? L’ipotesi del viaggio a fine giugno - La visita a Roma potrebbe coincidere con il vertice Nato a l’Aia il 24 e 25. Alta tensione con la Fed: Trump studia se silurare Powell ... 🔗msn.com

Chi è e cosa vuole fare il prossimo ambasciatore statunitense in Italia - Tilman Fertitta ha spiegato su cosa incalzerà il governo di Meloni: petrolio, spesa militare e rapporti con la Cina ... 🔗ilpost.it