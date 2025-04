L’Università Statale celebra la Liberazione con la mappa storica di Milano 80 luoghi uno per ogni anno di libertà

Milano, 25 aprile 2025 – Ottanta luoghi per ottant'anni. È il racconto diffuso di Milano, dalla fine della guerra alla città di oggi, che prende forma con la mappa "80 luoghi X 80 anni di libertà", ideata dal Dipartimento di Studi storici "Federico Chabod" delL'Università Statale in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco – Milano è Memoria. Il progetto è parte delle iniziative per l'80° anniversario del 25 aprile, all'interno del percorso "Tempo di Pace e libertà. 80 anni di Liberazione".La mappa realizzata in vari formati, digitale, interattivo e naturalmente cartaceo è uno strumento con cui osservare Milano e i luoghi che viviamo ogni giorno con occhi attenti e curiosi, per scoprire nelle pieghe delle sue strade e piazze i segni ancora vivi della storia e della memoria.A raccontare alcuni dei luoghi simbolo del biennio 1943-1945 è anche un video realizzato dalla Statale.

