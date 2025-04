L’Università diventa un set Marracash gira il suo video

videoclip del rapper Marracash interamente girato all’interno della camera anecoica del Dipartimento di Ingegneria delL’Università di Ferrara. Il video, prodotto da Eclettica Film e distribuito da Universal Music Italia, accompagna il singolo disco d’oro “Lei”, estratto dall’ultimo album dell’artista, “È finita la pace”. Insieme a Marracash, sul set anche la modella Victoria Stella Doritou. Le particolari geometrie della camera anecoica hanno contribuito a creare un’estetica visiva potente e suggestiva, in linea con i temi cromatici e narrativi dell’ultimo album del rapper. Durante le riprese, avvenute lo scorso 22 marzo, Marracash e la troupe sono stati accolti dalla Rettrice di Unife Laura Ramaciotti e da Patrizio Fausti, professore del Dipartimento di Ingegneria e responsabile delle attività di terza missione della camera anecoica. Ilrestodelcarlino.it - L’Università diventa un set. Marracash gira il suo video Leggi su Ilrestodelcarlino.it È uscito ieri il nuovoclip del rapperinteramenteto all’interno della camera anecoica del Dipartimento di Ingegneria deldi Ferrara. Il, prodotto da Eclettica Film e distribuito da Universal Music Italia, accompagna il singolo disco d’oro “Lei”, estratto dall’ultimo album dell’artista, “È finita la pace”. Insieme a, sul set anche la modella Victoria Stella Doritou. Le particolari geometrie della camera anecoica hanno contribuito a creare un’estetica visiva potente e suggestiva, in linea con i temi cromatici e narrativi dell’ultimo album del rapper. Durante le riprese, avvenute lo scorso 22 marzo,e la troupe sono stati accolti dalla Rettrice di Unife Laura Ramaciotti e da Patrizio Fausti, professore del Dipartimento di Ingegneria e responsabile delle attività di terza missione della camera anecoica.

Approfondimenti da altre fonti

Presentato il nuovissimo set Lego che riproduce la Fontana di Trevi, uno dei più famosi monumenti di Roma. Gualtieri: "Lego ha cresciuto generazioni di bimbi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pesaro, 18 marzo 2025 – La fuga visiva delle stanze che si susseguono ha già il suo fascino. Perché quello che per tutti è il palazzo che ospita la boutique Ratti in via Rossini, era uno stabile patrizio che prima di diventare il tempio della moda, non solo cittadina, era la sede della Banca d’Italia. All’ultimo piano Silvana e Matilde Ratti hanno creato, per celebrare gli 80 anni della nascita di questo brand partito con Pietro, affiancato dalla moglie Licia Pezzodipane, un mix tra una ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L'alta moda di scena al Castello Macchiaroli di Teggiano, è la stilista cavese Pinella Passaro che ha scelto il Castello per presentare in grande stile la sua collezione Red Carpet. La sfilata Il Castello Macchiaroli è stato così il suggestivo sfondo scelto da Pinella Passaro per ambientare... 🔗salernotoday.it

L’Università diventa un set. Marracash gira il suo video; Marracash, il video di 'Lei' girato in una stanza molto speciale: ecco perché. 🔗Su questo argomento da altre fonti