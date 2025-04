L Unione Europea ha approvato un nuovo vaccino anti pneumococcico e per la polmonite negli adulti

vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di MSD (V116) per la prevenzione della malattia pneumococcica invasiva e della polmonite. L'esperto: «Tendenza all'aumento, la maggior parte dei casi al Nord, il vaccino pensato proprio per gli over 65» Vanityfair.it - L'Unione Europea ha approvato un nuovo vaccino anti-pneumococcico e per la polmonite negli adulti Leggi su Vanityfair.it Da pochi giorni è disponibile anche in Europa ilconiugato 21-valente di MSD (V116) per la prevenzione della malattia pneumococcica invasiva e della. L'esperto: «Tendenza all'aumento, la maggior parte dei casi al Nord, ilpensato proprio per gli over 65»

Il regolamento sui mercati digitali e il regolamento sui servizi digitali dell'UE, spiegati in dettaglio.; L'Unione europea ha multato Apple e Meta per 700 milioni

