Lunghe code a San Pietro per ultimo saluto a papa Francesco

Lunghe le code in piazza San Pietro per rendere l'ultimo saluto a papa Francesco nella basilica vaticana quando è stata ormai abbondantemente superata la mezzanotte. Si stima un afflusso ancora fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica.Stasera, intanto, al capezzale di Francesco si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l'infermiere personale, Massimiliano Strappetti. Quotidiano.net - Lunghe code a San Pietro per l'ultimo saluto a papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Sono ancoralein piazza Sanper rendere l'nella basilica vaticana quando è stata ormai abbondantemente superata la mezzanotte. Si stima un afflusso ancora fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica.Stasera, intanto, al capezzale disi sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinaleParolin e l'infermiere personale, Massimiliano Strappetti.

