L’ultimo volere di Papa Francesco Me lo ha detto la Madonna seppellitemi a Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore, si affollano fedeli e turisti. Da ieri, la tomba di Papa Francesco è divenuta meta di pellegrinaggio, un luogo di silenzio e preghiera, dove migliaia di persone si raccolgono per rendere omaggio al pontefice. Accanto a loro, il cardinale Rolandas Makrickas, che ha avuto un ruolo determinante nella scelta del luogo dove riposerà il Papa, parla volentieri ai giornalisti, raccontando l’origine di questa decisione che ha segnato un punto di rottura con la tradizione.La proposta che cambiò tutto: un incontro decisivo nel 2022Nel 2022, il cardinale Makrickas, in un incontro con Papa Francesco, sollevò la possibilità che il pontefice fosse sepolto a Santa Maria Maggiore. “Era maggio, si parlava della preparazione di due tombe di arcipreti”, racconta il cardinale. Thesocialpost.it - L’ultimo volere di Papa Francesco: “Me lo ha detto la Madonna, seppellitemi a Santa Maria Maggiore” Leggi su Thesocialpost.it Davanti alla Basilica di, si affollano fedeli e turisti. Da ieri, la tomba diè divenuta meta di pellegrinaggio, un luogo di silenzio e preghiera, dove migliaia di persone si raccolgono per rendere omaggio al pontefice. Accanto a loro, il cardinale Rolandas Makrickas, che ha avuto un ruolo determinante nella scelta del luogo dove riposerà il, parla volentieri ai giornalisti, raccontando l’origine di questa decisione che ha segnato un punto di rottura con la tradizione.La proposta che cambiò tutto: un incontro decisivo nel 2022Nel 2022, il cardinale Makrickas, in un incontro con, sollevò la possibilità che il pontefice fosse sepolto a. “Era maggio, si parlava della preparazione di due tombe di arcipreti”, racconta il cardinale.

Su altri siti se ne discute

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, domani i funerali; ?? LIVE | Migliaia di fedeli in coda a San Pietro per l'ultimo saluto al Papa; L’ultimo abbraccio a Papa Francesco: fede e commozione in Piazza San Pietro; Per papa Francesco un minuto di silenzio nelle scuole. In prefettura il registro delle condoglianze. 🔗Ne parlano su altre fonti

«Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse "Preparati la tomba"» - Un racconto mistico e sorprendente. Un legame, quello con Vergine Maria, che ha accompagnato il Pontefice durante tutti i suoi 12 anni di ... 🔗msn.com

Oltre 150mila fedeli per Papa Francesco, sabato l’addio. La tomba sarà sobria, "come voleva lui" - San Pietro accoglie una folla commossa per l’ultimo saluto a Papa Francesco. In arrivo delegazioni da tutto il mondo ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l'ex caposcorta: «Non voleva barriere, una volta uscì da solo. La gente lo vedeva dal finestrino e restava incredula» - Luigi Carnevale, oggi prefetto di Brindisi, per quattro anni è stato la scorta di Papa Francesco: un'ombra efficiente e discreta, nel suo ruolo di dirigente dell'Ispettorato d ... 🔗msn.com