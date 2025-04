Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Papa Francesco trasmesso al cinema Excelsior

Domani una delegazione della Diocesi di Macerata, guidata dal vescovo Nazzareno Marconi, sarà presente ai funerali del Santo Padrenella Basilica di San Pietro in Vaticano. In molti sono partiti autonomamente per Roma, ma per chi non ha l’opportunità di seguire in presenza la cerimonia funebre la stessa Diocesi si è attivata e propone due iniziative. Una a Macerata dove dalle 10 nel, in via Colli di Montalto 4/6, verràil solenne funerale. Analoga iniziativa si terrà a Porto Recanati dove, sempre a partire dalle 10 di sabato, i funerali delverranno trasmessi nel salone dell’Oratorio di via Gardini 8.Monsignor Marconi – che martedì scorso aveva promosso una veglia di preghiera nella cattedrale San Giovanni, alla quale hanno partecipato centinaia di fedeli – commenta questo intenso periodo dedicato a: "Lo accompagniamo con la nostra preghiera, sentendoci fortemente impegnati a portare avanti il suo desiderio di una profonda conversione pastorale di tutta la Chiesa, perché le nostre parole e le nostre azioni siano sempre più aderenti al Vangelo".