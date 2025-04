L’ultimo saluto a Francesco a San Pietro Martina Noi nati nel 2013 Resterà il nostro Papa

Repubblica.it - L’ultimo saluto a Francesco a San Pietro, Martina: “Noi, nati nel 2013. Resterà il nostro Papa” Leggi su Repubblica.it Tra i fedeli in attesa del funerale. I giovani: “Lui ci diceva di sognare, lo faremo anche per lui”

Ne parlano su altre fonti

Dalle due operazioni segrete a cui il Pontefice si è sottoposto agli ultimi istanti di vita: in un’intervista al Corriere della Sera, il dottor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe di chirurgia digestiva dell’ospedale Gemelli di Roma, ripercorre le ultime ore di Papa Francesco. Il medico rivela che il Santo Padre gli ha affidato una missione: “A gennaio Papa Francesco mi ha detto che dovevamo occuparci degli embrioni abbandonati. 🔗tpi.it

Anche i Reali di Spagna, Re Felipe e la Regina Letizia, hanno espresso tutto il loro cordoglio per la morte di Papa Francesco. Dopo la scomparsa del Papa, avvenuta lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, Felipe ha condiviso una dichiarazione sentita, inviando un telegramma a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Battista Re, colui che celebrerà anche i funerali sabato 26 aprile. E mentre il mondo intero piange per la scomparsa del Papa, Felipe, Letizia e la Regina emerita Sofia ... 🔗dilei.it

La parola d’ordine è massima allerta: perché domani Roma diventerà il centro del mondo, con i funerali di Papa Francesco a cui parteciperanno i big dell’Occidente. La macchina della sicurezza si è già attivata nel giorno di Pasquetta, quando l’annuncio della morte del Pontefice ha cominciato a richiamare i fedeli a San Pietro, con le […] The post Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Più di 128mila fedeli hanno reso omaggio al Papa. Lunga coda a San Pietro dalla notte; Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma; Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu; Morte Papa Francesco: come viene conservata la salma del Pontefice per l'ultimo saluto a San Pietro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Oggi l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro dalla notte - AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno per fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter e ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l'amore infinito dei fedeli: l'ultimo saluto poi la chiusura della bara - Un amore profondo descritto dalla lunga e incessante fila di fedeli davanti alla Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto a papa ... 🔗iltempo.it

Papa Francesco, più di 100 mila fedeli per l’ultimo saluto in San Pietro. Chiusura della bara alle 19 - È aperta dalle 7 di questa mattina la Basilica di San Pietro, per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli per rendere omaggio al Santo Padre ... 🔗italiaoggi.it