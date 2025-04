L’ultimo regalo Una Morenita per la Cattolica

Cattolica Elena Beccalli ha trovato un regalo ad attenderla a Casa Santa Marta, dov’è andata a salutare per l’ultima volta Papa Francesco. Una statuina della Madonna, anzi di Nuestra Señora de Luján, la Vergine miracolosa venerata nel santuario della città a 70 chilometri da Buenos Aires nota come “la Capital de la Fe” in quanto sede del culto della patrona dell’Argentina, che gli argentini chiamano "la Morenita" e della quale l’8 maggio si celebrerà la festa. Una ricorrenza particolarmente cara a Bergoglio che, del resto, ha scelto d’esser sepolto nella basilica papale di Santa Maria Maggiore vicino a un’altra icona mariana (questa bizantina), quella della Salus Populi Romani. La statuina della Morenita de Luján era un ultimo regalo di Francesco, ricordo dell’incontro del 16 aprile in cui ha ringraziato i vertici e il personale del Policlinico Gemelli, della Cattolica e della Direzione Igiene e sanità del Vaticano per averlo curato nelle settimane del ricovero. Ilgiorno.it - L’ultimo regalo. Una Morenita per la Cattolica Leggi su Ilgiorno.it La rettrice dellaElena Beccalli ha trovato unad attenderla a Casa Santa Marta, dov’è andata a salutare per l’ultima volta Papa Francesco. Una statuina della Madonna, anzi di Nuestra Señora de Luján, la Vergine miracolosa venerata nel santuario della città a 70 chilometri da Buenos Aires nota come “la Capital de la Fe” in quanto sede del culto della patrona dell’Argentina, che gli argentini chiamano "la" e della quale l’8 maggio si celebrerà la festa. Una ricorrenza particolarmente cara a Bergoglio che, del resto, ha scelto d’esser sepolto nella basilica papale di Santa Maria Maggiore vicino a un’altra icona mariana (questa bizantina), quella della Salus Populi Romani. La statuina dellade Luján era un ultimodi Francesco, ricordo dell’incontro del 16 aprile in cui ha ringraziato i vertici e il personale del Policlinico Gemelli, dellae della Direzione Igiene e sanità del Vaticano per averlo curato nelle settimane del ricovero.

Su altri siti se ne discute

VIMERCATE – “Un abito che la dimora sfoggia da settimane”. Il sindaco di Vimercate Francesco Cereda ha consegnato ufficialmente alla città il restyling delle facciate di Villa Sottocasa. Una cerimonia conclusa con la posa di una targa per ricordare l’impegno di Silvio Berlusconi nel rilancio. L’ex premier, infatti, ha pagato l’intero conto: più di 1 milione in due tranche, la prima, quando era ancora vivo (per quasi 700 mila euro), il resto per decisione degli eredi che hanno rispettato la ... 🔗ilgiorno.it

C’è una zona di Passo Varano, davanti alla stazione ferroviaria, che è stata abbandonata per decenni, ma ora, finalmente, sta per essere restituita alla vita. È il capannone di fronte a Stacchiotti, che proprio l’azienda di panificazione sta ristrutturando. È stato l’ultimo gesto di Sandro Stacchiotti (1939-2024), "l’uomo del pane" che è morto a 85 anni, dopo avere aperto vari punti vendita dell’impresa, ereditata dal padre Emilio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il gesto di Jovanotti per Angelica, poco prima che morisse. Una storia tragica, ma anche commovente, è quella che vede protagonista il popolare cantautore romano. Proprio oggi, martedì 4 marzo, inizia il suo PalaJova 2025, tour che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane come Pesaro, Milano, Torino, Firenze e Roma. E proprio per un biglietto del concerto di Jovanotti previsto per domani alla Vitrifrigo Arena di Pesaro Angelica aveva fatto di tutto. 🔗caffeinamagazine.it

L’ultimo regalo. Una Morenita per la Cattolica; L'ultimo dono alla rettrice della Cattolica: una piccola Madonna di Lujan. 🔗Ne parlano su altre fonti

L'ultimo dono alla rettrice della Cattolica: una piccola Madonna di Lujan - Il regalo voluto da Francesco durante la Settimana Santa è arrivato a destinazione poco dopo la sua morte. Un segno di ringraziamento per la cura ricevuta durante il suo ricovero al Gemelli ... 🔗msn.com

Ultimo dono del Papa alla Cattolica, Nuestra Señora de Luján - (ANSA) - MILANO, 24 APR - Una sorpresa e un ultimo regalo: quando la rettrice dell'università Cattolica Elena Beccalli è entrata a Santa Marta per rendere omaggio al Pontefice ha trovato una piccola s ... 🔗msn.com

Papa Francesco: alla rettrice dell’Università Cattolica il dono di una statuetta di Nuestra Señora de Luján - Un ultimo regalo, voluto da Papa Francesco nei giorni della Settimana Santa e giunto a destinazione poco dopo la sua morte: non solo come segno di ringraziamento, ma anche e specialmente come conferma ... 🔗agensir.it