Lukaku decisivo in casa da sei partite Il Torino ha perso solo due delle ultime dieci trasferte in Serie A Opta

Torino si sfidano domenica sera al Maradona. Conte e Lukaku vorranno mantenersi in scia con l’Inter, che giocherà alle 15 (quindi prima ndr) contro la Roma di Ranieri pure impelagata nella corsa ai posti validi per l’ingresso nel calcio che conta, quello europeo. Nel Toro sarà titolare Eljif Elmas, eroe tra gli altri dello scudetto del Napoli di Spalletti. Il sito di statistiche Opta, poi riportato da Eurosport, come sempre ha analizzato la gara raccogliendo delle interessanti pillole sulle due compagini.Lukaku decisivo da 6 gare casalinghe in Serie A (Opta)Di seguito alcune statistiche di Opta riguardo alle due squadre:• Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto gare contro il Torino in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Le uniche due sfide in cui i granata sono rimasti imbattuti risalgono alla scorsa stagione: 3-0 in casa e 1-1 al Maradona. Ilnapolista.it - Lukaku decisivo in casa da sei partite. Il Torino ha perso solo due delle ultime dieci trasferte in Serie A (Opta) Leggi su Ilnapolista.it Napoli esi sfidano domenica sera al Maradona. Conte evorranno mantenersi in scia con l’Inter, che giocherà alle 15 (quindi prima ndr) contro la Roma di Ranieri pure impelagata nella corsa ai posti validi per l’ingresso nel calcio che conta, quello europeo. Nel Toro sarà titolare Eljif Elmas, eroe tra gli altri dello scudetto del Napoli di Spalletti. Il sito di statistiche, poi riportato da Eurosport, come sempre ha analizzato la gara raccogliendointeressanti pillole sulle due compagini.da 6 garelinghe inA ()Di seguito alcune statistiche diriguardo alle due squadre:• Il Napoli ha vinto seiotto gare contro ilinA (1 pareggio, 1 sconfitta), mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Le uniche due sfide in cui i granata sono rimasti imbattuti risalgono alla scorsa stagione: 3-0 ine 1-1 al Maradona.

