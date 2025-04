Luigi Mangione sempre più vicino alla richiesta di pena di morte È un pericolo atteso in tribunale

Luigi Mangione, che oggi si presenterà in tribunale, che chiederà la pena di morte per il 26enne se il giovane verrà riconosciuto colpevole dell'omicidio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson. Leggi su Fanpage.it Il Dipartimento di Giustizia Usa ha ufficialmente informato la corte federale di New York che si occupa del caso di, che oggi si presenterà in, che chiederà ladiper il 26enne se il giovane verrà riconosciuto colpevole dell'omicidio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson.

È l’alba del 4 dicembre 2024 quando Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo UnitedHealthcare, esce dal suo albergo di lusso a Manhattan, New York. Pochi passi e il manager viene colpito da colpi di pistola che lo lasciano a terra senza vita. L’assassino riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce. Ma a New York, come ormai in quasi qualunque città, ci sono telecamere ovunque. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’inedito speciale Chi è Luigi Mangione?, in esclusiva streaming su discovery+ da oggi, 17 febbraio, ripercorre gli eventi che hanno portato all’arresto di Luigi Mangione, il presunto killer del CEO di United Healthcare, tentando di ricostruire le ragioni che hanno spinto un giovane benestante e privilegiato a commettere un crimine così atroce. La mattina del 4 dicembre 2024, il CEO di United Healthcare, Brian Thompson, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dal suo hotel di ... 🔗davidemaggio.it

