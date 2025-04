L’Ue tira dritto sul riarmo nonostante l’Eurocamera Lite sui fondi per la difesa

Laverita.info - L’Ue tira dritto sul riarmo nonostante l’Eurocamera. Lite sui fondi per la difesa Leggi su Laverita.info Procedura d’urgenza bocciata, la Commissione fa spallucce: «Momento particolare». Primo sì ai soldi per gli acquisti militari, ma parte la polemica: «Sono troppo pochi».

