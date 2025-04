Lotta Scudetto i km percorsi fanno male all’Inter senti Gazzetta Ha giocato 15000 minuti in più del Napoli…

Lotta Scudetto, i km percorsi fanno male all'Inter, senti la Gazzetta: «Ha giocato 15000 minuti in più del Napoli.» L'analisi del quotidianoNonostante la fatica sia evidente e le gambe pesino, Simone Inzaghi rifiuta la parola "stanchezza": non vuole alibi, neppure se legittimi. La realtà però parla chiaro. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha accumulato oltre 50.000 minuti complessivi in stagione, 15.000 in più del Napoli, che ha giocato 15 partite in meno. I nerazzurri hanno portato avanti tutte le competizioni, arrivando alla 51ª gara stagionale, contro le sole 36 del Napoli. Questa mole di impegni pesa, soprattutto quando alcuni giocatori chiave – come Bastoni, Lautaro, Barella, Mkhitaryan e Thuram – superano abbondantemente i 3.000 minuti.La differenza di gestione si nota anche nel confronto con la squadra di Conte, dove solo Rrahmani ha superato quella soglia.

